06-11-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Persoon bekneld bij woning in Marum

Marum - Woensdagmorgen om 11:05 uur is de brandweer van Marum opgeroepen voor een persoon bekneld bij een woning aan het Cohnsheem in Marum.

Wat er exact aan de hand was is niet bekend geworden. De persoon is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.