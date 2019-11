06-11-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Voorarrest verdachte 'bioscoopmoorden' verlengd (Video)

Groningen - De rechtbank Noord-Nederland heeft woensdagmiddag het voorarrest van de verdachte van de Bioscoopmoorden met negentig dagen verlengd.

De 33-jarige man, die oorspronkelijk uit Rottendam komt, wordt ervan verdacht op 26 oktober twee mensen te hebben vermoord in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. De verdachte zit in beperkingen.

