06-11-2019, 112Groningen.nl & RTVNoord

Man vindt explosief in achtertuin

Delfzijl - Een inwoner van Delfzijl vond woensdag bij het graven in zijn achtertuin een Duitse anti-personeelsmijn uit de Tweede Wereldoorlog. De oud-militair wist naar eigen zeggen meteen dat het foute boel was, maar ook hoe hij ermee om moest gaan.