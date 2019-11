07-11-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Uitslaande brand na gebrek aan bluswater (Video)

Westerlee - In een woonhuis aan de Engelkeslaan in Westerlee is donderdagmiddag omstreeks drie uur een forse brand ontstaan.

De brandweer werd om drie uur opgeroepen, enkele minuten later werd er opgeschaald naar middelbrand en uit voorzorg kwam een grootwatertransport.





Het zou volgens de brandweer gaan om een schoorsteenbrand die zich heeft doorontwikkeld tot een dakbrand. De bewoners van de woning stonden bij aankomst van de brandweer al veilig buiten. Waterwagens voor bluswater zoals in Drenthe was nu ideaal geweest. Update 15:45 uur, brandweer tweets:

De brand is inmiddels uitstaand en er komt veel rook vrij. Mocht u last hebben van de rook, sluit dan ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit. Update: Helaas heeft de brandweer doordat ze het bluswater over grote afstand hebben moeten verkrijgen niet kunnen voorkomen dat de brand inmiddels uitslaand is. Update 17:25 uur: Zojuist is het sein ‘brand meester’ gegeven. Naar verwachting zijn we nog wel enige uren bezig met nabluswerkzaamheden. Stichting Salvage komt zo ter plaatse om de bewoners bij te staan met de afwikkeling van deze brand.