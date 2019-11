08-11-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Onderdoorgang Paterswoldseweg voor fietsers en voetgangers geopend (Video)

Groningen - Vanaf 19:00 uur vanavond is de nieuwe onderdoorgang bij de Paterswoldseweg voor fietsers en voetgangers officieel in gebruik genomen.

De nieuwe onderdoorgang bij de Paterswoldseweg vervangt de huidige spoorwegovergang aan de Paterswoldseweg.

Overgang dicht

Op 15 oktober 2018 werd de spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg gesloten voor alle verkeer. Voetgangers en fietsers konden gebruik maken van een tijdelijk aangelegd pad. Dit is nu verleden tijd.

Bus- en autoverkeer

Op 18 november wordt de nieuwe busbaan in gebruik genomen die over de onderdoorgang heen loopt parallel aan het spoor. In december gaat de onderdoorgang open voor al het verkeer.

Onderdeel van project

De onderdoorgang bij de Paterswoldseweg is een onderdeel van het project 'Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden'. Een extra sneltrein moet ervoor zorgen dat reizigers naar beide provinciale hoofdsteden snel worden vervoerd. Dit is goed voor het bereik van de hoofdsteden.

Niet het enige maatregel op traject

De onderdoorgang bij de Paterswoldseweg is niet de enige maatregel op het traject Groningen - Leeuwarden. Zo komt er ook in Hurdegaryp en Goddeloze een onderdoorgang. Om de veiligheid verder te vergroten gaan er in totaal op het traject vijf particuliere overwegen dicht en drie onbeveiligde overwegen worden beveiligd met halve overwegbomen.

Meer informatie

Wilt u meer informtie over dit project, neem dan een kijkje op de website van Pro-Rail of bekijk het onderstaande filmpje.