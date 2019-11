07-11-2019, 112Groningen.nl & Twitter foto Politieagent J. Kobes

C02 wapen door politie in beslaggenomen

Groningen - Door een speciaal 'TargetTeam' van de Basis eenheid Noord Groningen is donderdagavond een C02 pistool in beslag genomen.

Het TargetTeam werd opgeroepen ter ondersteuning aan collega's van de noodhulpdienst. Het C02 pistool is een verboden wapen, dus is het door de politie in beslaggenomen. Het is onbekend of er ook aanhoudingen zijn verricht.