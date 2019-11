08-11-2019, Annet Vieregge 112Gr.

Auto botst tegen oplegger in Winschoten

Winschoten - Op de Grintweg in Winschoten is vrijdagmorgen om 09:00 uur een automobilist tegen een geparkeerde truck met daarachter een oplegger gereden. Er ontstond veel schade door de aanrijding.

De persoon werd in een ambulance onderzocht maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Mogelijk dat de laagstaande zon de oorzaak was, dit is niet bevestigd. Fruitema heeft de auto geborgen.