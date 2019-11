08-11-2019, Henk Henstra 112gr.

Kleine brand op garnalenkotter in de Eemshaven

Eemshaven - Aan de Schildweg in de Eemshaven zou vrijdagmiddag om 16:04 uur brand zijn op een garnalenkotter. Er werden meerdere brandweer eenheden gealarmeerd.

Tijdens de eerste verkenning was er geen rook of vuur waarneembaar in de boot.

Volgens de eigenaar van het schip zou wat isolatiemateriaal gesmeuld hebben in het ruim. Iedereen was veilig buiten. Al snel keerden alle eenheden terug naar de kazerne.