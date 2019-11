08-11-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie & ANWB kaartje

Ongeval op Julianaplein zorgt voor lange files (Video)

Groningen - Door een fors ongeval bij het Julianaplein in de stad is vrijdagavond om 18:20 uur een lange file ontstaan op de ringweg. Drie of vier auto`s botsten tegen elkaar.

Er vielen daarbij twee gewonden. Het ging om een kop staart ongeval. Het verkeer stond flink vast. Hulpdiensten hebben de gewonden bevrijdt en ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het verkeer wordt vanaf Groningen-West omgeleid via de N370 en de N46.39 minuten vertraging meldt de ANWB op Twitter.