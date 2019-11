08-11-2019, Martin Nuver 112Gr.

Steekincident Skagerrak Delfzijl, 1 gewonde (Video)

Delfzijl - De hulpdiensten kregen vrijdagavond een melding van een steekincident aan de Skagerrak in Delfzijl. In een woning zou volgens omstanders gestoken zijn.

De hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel ontfermde zich binnen in de woning over een slachtoffer. Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog onduidelijk. Het was onrustig in de straat.

De ambulance ging met spoed naar het UMCG. De forensische opsporing gaat onderzoek doen.