09-11-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Voorbijganger wekt net op tijd bewoners bij felle brand

Vriescheloo - Aan de Loosterweg in Vriescheloo is vrijdagavond een auto compleet uitgebrand. De brand werd ontdekt door een voorbijganger die langs de brand reed.

De bewoners die al op bed lagen zijn tijdig gewekt en konden hierdoor nog net veilig uit de woning komen. De brandweer van Bellingwolde wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar het woonhuis. De auto is compleet uitgebrand. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.

Dvhn