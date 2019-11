09-11-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Grote brand in loods Wildervank (Video)

Wildervank - Zaterdagmiddag rond 14:00 uur een melding van een grote brand aan de Meihuizenweg in Wildervank waar een loods brandt. Er komt veel rook vrij bij de brand.

Vermoedelijk staan er steigerhouten meubelen in het pand van een outlet zaak. Blijf uit de rook adviseert de brandweer voorlichter op Twitter! De brandweer doet een binnenaanval en gebruikt motorzagen.

De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand zodat ze met meerdere voertuigen ter plaatse komen. Met meerdere eenheden wordt de forse binnenbrand bestreden met lagedruk, ook is er een hoogwerker ingezet. De oorzaak is niet bekend.

Update: De brand, die tot dusver alleen in de loods woedt, is lastig te bereiken. Een kraan is onderweg om te zorgen dat ze beter bij de vuurhaard kunnen komen. Woont u in de buurt en heeft u last van de rook?: sluit ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit.