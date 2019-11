10-11-2019, Patrick Wind, Mark Heikens & Raymond Meter - 112Gr

Schoorsteenbrand in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Aan de Meint Veningastraat in Hoogezand is zaterdagavond een schoorsteenbrand uitgebroken.

De brandweer heeft opgeschaald om meer materiaal ter plaatse te hebben. De brand is zowel van binnen als buiten bestreden. De situatie was snel onder controle. Update: De brandweer verricht nog wat sloopwerkzaamheden om er zeker van te zijn dat alles uit is. Eén blusvoertuig gaat alvast terug naar de kazerne, de rest daarna.