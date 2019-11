10-11-2019, Redactie

Brand verwoest leegstaande woning in Veendam

Veendam - In een leegstaand huis aan het Beneden Dwarsdiep in Veendam heeft zaterdagnacht om 01:50 uur een uitslaande brand gewoed.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De schade is groot. De politie onderzoekt de woningbrand. Het pand is inmiddels afgezet met hekken.