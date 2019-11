10-11-2019, Oogtv.nl (Bron)

Wat zou dit voor sensor zijn in het Plantsoen ?

Groningen - Er is sprake van enige opwinding in het Noorderplantsoen. Er staat een onbekende paal. Opeens staat hij er, nabij de speelweide in het Noorderplantsoen. Meldt Oogtv.nl

Het is niet zomaar een paal, dat is duidelijk. De paal lijkt iets te meten en is goed beveiligd. Of zit er een camera in? Of meet hij de stikstof van de barbecuerook? De geruchtenstroom is op gang en teksten die iets zouden kunnen ophelderen ontbreken op de paal.

Wie het weet mag het zeggen. Volgens een reactie onder dit artikel is het een LIDAR-sensor, die objecten in de omgeving in beeld kan brengen.

Zie ook: https://ouster.com/products/os1-lidar-sensor

Foto paal klik hier