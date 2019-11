10-11-2019, Mélarno Kraan - 112Gr. & Marijn Buijse

Uitslaande brand in Vriescheloo (Video)

Vriescheloo - Aan de Wedderweg in Vriescheloo is zondagavond brand uitgebroken. De brandweer was druk met de bluswerkzaamheden.

Volgens de brandweer woedde het vuur in een garagebox. Om overslag naar de naastgelegen woning te voorkomen heeft de brandweer meer materiaal opgeroepen. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer blustte enige tijd na. Zaterdag woedde er ook brand Rtv Noord