11-11-2019, Gijs Bouman 112Gr.

Sinkhole in Delfzijl door kapotte rioolbuis

Delfzijl - Zondagmiddag heeft een kapotte rioolbuis in Delfzijl voor een forse sinkhole gezorgd. Er zit een groot gat in het gras, inmiddels is het afgezet met hekwerk.

Het gat ontstond vlakbij het voormalig Delfzichtziekenhuis aan de Hogelandsterweg. De Gemeente Delfzijl gaat het grote gat vandaag weer repareren.