11-11-2019, Persbericht

Beperkte premiestijging van €1,- bij Menzis

Groningen - Zorgverzekeraar Menzis weet de premiestijging van de basisverzekering voor 2020 te beperken tot één euro per maand. De nieuwe maandpremie bedraagt € 123,-.

Menzis voorziet verdere stijging van de zorgkosten en toenemende zorgbehoefte. Door goede afspraken met zorgaanbieders en teruggave uit reserves lukt het de premie relatief stabiel te houden.

Menzis-CFRO Dirk Jan Sloots: “We zien dat de zorgkosten blijven stijgen. De zorgvraag neemt toe, mensen leven gemiddeld langer, de loonkosten in de zorgsector stijgen en er komen voortdurend betere – maar ook duurdere – geneesmiddelen en behandelmethodes. Toch lukt het ons de premiestijging in 2020 beperkt te houden tot één euro. We weten samen met zorgaanbieders de kostentoename te beperken. Bovendien is Menzis een coöperatie zonder winstoogmerk. We zijn er om goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarom gebruiken we dit jaar 80 miljoen euro uit onze reserves om de premiestijging te beperken.”

Lagere collectiviteitskorting

“Klanten die collectief zijn verzekerd krijgen te maken met een lagere collectiviteitskorting,” geeft Sloots aan. “Het Kabinet heeft het maximale kortingspercentage verlaagd van 10% naar 5%. Bij het Menzis concern hanteren wij bij al onze collectiviteiten vanaf 2020 de maximale collectiviteitskorting van 5%. Het is belangrijk dat collectief verzekerden daarom rekening houden met een hogere stijging dan 1 euro per maand. Om precies te weten wat je maandelijks gaat betalen, adviseren wij om goed naar je polis te kijken.”

De noodzaak van preventie

“Menzis is ervan overtuigd dat door preventie en positieve gedragsverandering veel gezondheidswinst te behalen is,” aldus Sloots. “Daarom helpen we verzekerden gezond en vitaal te blijven. Tevens draagt dat bij aan het beheersen van de stijgende zorgkosten. Voorkomen is beter en betaalbaarder dan genezen. Wij investeren in SamenGezond, in diverse leefstijlinterventies zoals de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), en we werken meerjarig samen met zorgaanbieders, collectiviteiten en maatschappelijke partners waaronder gemeenten. Daarbij speelt preventie een steeds belangrijker rol.”

Meer informatie over de premie en de samenstelling van de verschillende Menzis pakketten is te vinden in de factsheet (bijlage). Verder is alle informatie om te komen tot een goede keuze voor een Menzis-zorgverzekering te vinden op de website van Menzis.