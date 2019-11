11-11-2019, Oogtv.nl (Bron)

Gewonde bij steekpartij op station`De Westereen`

De Westereen (Friesland) - Bij een steekpartij op station De Westereen(trein uit stad richting Friesland) is een vrouw gewond geraakt. Vanwege het incident was het treinverkeer maandagmorgen tussen Buitenpost en Hurdegaryp korte tijd gestremd. Meldt Oogtv.nl

De steekpartij vond plaats rond 09.30 uur. Agenten hebben een verdachte aangehouden. Een slachtoffer is zojuist in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht”

“Slachtoffer met mes gestoken”

Een woordvoerder van de politie bevestigt het verhaal. “Het slachtoffer, een vrouw, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze is aanspreekbaar. We hebben op het station een mes gevonden en we hebben deze veiliggesteld.” De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen. “Heb je iets gezien of heb je meer informatie, neem dan contact op, op telefoonnummer 0900 88 44.”

Treinen rijden vanaf 10.30 uur weer volgens dienstregeling

Vervoersbedrijf Arriva liet in eerste instantie het treinverkeer tussen Buitenpost en Hurdegaryp stremmen. Rond 10.15 uur werd het spoor weer vrijgegeven. De verwachting is dat de treinen vanaf 10.30 uur weer volgens dienstregeling rijden.