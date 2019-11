11-11-2019, Patrick Wind 112Gr.

Bus raakt geparkeerde auto en rijdt door

Groningen - Maandagmorgen rond 11:00 uur heeft een buschauffeur in een bocht een geparkeerde auto geraakt zonder dat de chauffeur het gelijk door had. Dit gebeurde op het Hanzeplein/ Oostersingel in de stad. Fotograaf van deze site zag alles gebeuren.

De achterkant van de lijnbus schampte de auto met forse lakschade schade als gevolg. De chauffeur die niks had gemerkt is volgens onze info al op de hoogte gesteld en de verzekering gaat het regelen.