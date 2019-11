11-11-2019, Facebook Ommelanden Midden Politie

Getuigen ongeval Veendam gezocht

Veendam - Maandag heeft er op het kruispunt J. Kazemierstraat en het Prins Hendrikplein in Veendam een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een scooter, het betrof een groene Mercedes C-klasse en een zwarte scooter bestuurd door een vrouw.

De bestuurders van de auto en de scooter zouden de schade afhandelen op een parkeerplaats aan het Prins Hendrikplein. De bestuurder van de scooter werd vergezeld door een man die op een donkerkleurige retro scooter voorzien van een windscherm en opvallende velgen reed. Deze man heeft de bestuurder van de auto geslagen en beide scooterrijders zijn er vervolgens vandoor gegaan.

Het signalement van de mannelijke scooterrijder is, geschatte leeftijd 60 jaar, lengte circa 1.90 meter, wit haar tot in de nek, een witte baard, hij droeg een blauwe spijkerbroek, een donkere jas, een blauwe baseballpet en hij had een donkere rugzak bij zich.

Weet je wie de bestuurder van de scooter is, of was je getuige van dit incident, dan vraagt de politie je dit te melden via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.