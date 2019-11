11-11-2019, Redactie & Thuiscomfort.nl bron

Laat u niet oplichten door Irish Travellers

Haren - De politie waarschuwt regelmatig voor rondtrekkende klusjesmannen. Deze travellers of reizigers zijn vaak van Ierse of Engelse komaf en bieden aan de deur hun diensten aan.

Het gaat dan bijvoorbeeld om schilderwerk of klussen op het dak. Uiteindelijk wordt er in veel gevallen slecht werk geleverd en betaalt de klant teveel. Ze kwamen ook in Haren bij diverse mensen aan de deur. Het advies is ga niet met ze in zee.

