12-11-2019, Redactie & Oogtv

Burgernetactie vanwege beroving in Vinkhuizen

Groningen - De politie heeft maandagavond een Burgernetactie op touw gezet vanwege een beroving in de wijk Vinkhuizen. Deelnemers wordt gevraagd uit te kijken naar twee verdachte personen. Aldus Oogtv.nl

De beroving vond plaats rond 20.40 uur ter hoogte van de Metaallaan. Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend. Wel laat de politie weten op zoek te zijn naar twee getinte personen. Beide zijn rond de vijftien a zestien jaar oud. Eén van hen draagt een zwarte jas met bontkraag, de ander is geheel in het zwart gekleed.

Mensen die maandagavond iets gezien hebben op de Metaallaan, of in de directe nabijheid de twee jongeren hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen via alarmnummer 112. Volgens Zinsmeijer heeft de Burgernetactie een aantal tips en reacties opgeleverd. Op dit moment is het te vroeg om te zeggen of dit ook iets heeft opgeleverd. Er wordt nog met de betrokkene gepraat.

Of er een verband is met de andere overvallen is niet bekend.