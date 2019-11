12-11-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl & Youtube

Uitslaande brand verwoest woning in Niebert (Video)

Niebert - Een felle uitslaande brand heeft maandagnacht een woning aan de Boerakkerweg in Niebert volledig in de as gelegd.

De brandweer van Marum die assistentie kreeg van brandweer Leek, konden niet voorkomen dat de woning totaal verloren ging. Ook een hoogwerker van de Groningen brandweer kwam ter plaatse. De bewoners en hun huisdieren konden het pand tijdig verlaten, en zijn opgevangen bij buurtbewoners. Door de brand werd de Boerakkerweg (N388) afgesloten voor het verkeer. Enexis kwam later ter plaatse om gas en licht af te sluiten. De brandweer blijft met een voertuig ter plaatse, om na te blussen. Dan wordt ook de Boerakkerweg weer open gesteld voor het verkeer. Over de oorzaak van de brand is niks bekend, mogelijk zou kortsluiting een oorzaak kunnen zijn.