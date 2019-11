12-11-2019, Redactie

Omwonenden terug naar huis na gevaarlijke situatie (update)

Hoogezand - Aan de Spica in Hoogezand waren om 11:30 uur diverse woningen ontruimd i.v.m. een mogelijke gevaarlijke situatie.

Een bewoner van de flat gedroeg zich verdacht en de politie kon eerst geen contact met hem krijgen. Uit voorzorg waren meerdere hulpdiensten aanwezig.

Update:

1/De situatie aan de Spica in Hoogezand is onder controle. We zijn in gesprek met de bewoner. De afzetting wordt opgeheven en we verwachten dat de bewoners van de ontruimde woningen straks weer terug kunnen naar huis.