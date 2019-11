12-11-2019, 112Groningen.nl

Ongeval letsel Udesweg Winschoten

Winschoten - Op de Udesweg in Winschoten is dinsdagmiddag om 15:05 uur een aanrijding geweest tussen drie voertuigen. De toedracht is niet bekend, wel is bekend dat er snoeiwerkzaamheden van bomen bezig waren door de Gemeente Oldambt.