12-11-2019, Martin Nuver & Martin Baar - 112Groningen.nl

Oudere dames op straat overvallen (Video)

Groningen - Een oudere dame is dinsdagavond aan de Van Oldenbarneveltlaan in Groningen overvallen.

De toedracht van de mogelijke overval/ beroving is nog onbekend. De politie is in de omgeving opzoek naar de eventuele dader(s). De oudere dame werd door het ambulance personeel nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord rond 18:00 uur nabij de kruising Van Oldenbarneveltlaan/ Asingastraat. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 0900-884. Burgernet werd opgestart.

Nadere informatie ontbreekt,