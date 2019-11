12-11-2019, Remco van den Berg

Schoorsteenbrand in Bedum valt mee

Bedum - De brandweer van Bedum en Groningen werd dinsdagavond opgeroepen voor een schoorsteenbrand in Bedum.

Ter plaatse bleek de brand mee te vallen. De hoogwerker van de brandweer uit Groningen kon terwijl deze nog onderweg was weer retour. de brandweer van Bedum kon na controle van het schoorsteenkanaal ook terugkeren. Wel is een persoon in de ambulance nagekeken op rookinhalatie.

De brandweer komt liever een keer te vaak dan een keer te weinig in actie.