13-11-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens- 112Groningen.nl

Brand in pizzeria Slochteren, recherche onderzoekt oorzaak (Video)

Slochteren - In de nacht van dinsdag op woensdag is er in een pizzeria aan de Noorderweg in Slochteren brand uitgebroken.

Rond twintig over één werden de brandweerkorpsen van Slochteren, Siddeburen en Hoogezand opgeroepen om de brand te bestrijden. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook onder de dakpannen vandaan. De brand in de pizzeria woedde op de zolder van het vrijstaande gebouw. Met een binnen aanval werd geprobeerd om de schade zo klein mogelijk te houden. Uiteindelijk heeft de brandweer een gat in het dak gemaakt, om zo veel mogelijk hitte en rook kwijt te raken en om beter de brand te kunnen bereiken. Rond half drie gaf de brandweer het sein; ‘Brand Meester’ en was het incident onder controle. De pizzeria in de haven van Slochteren raakte bij de brand zwaar beschadigd. De recherche onderzoekt de brand dat een plaats delict werd. Het was volgens veel dorpsbewoners ter plaatse een verdachte brand. Tv Noord Dvhn