13-11-2019, Oogtv.nl (Bron)

Eigenaar moet onder bedreiging van mes scooter afstaan

Groningen - Op de Amkemaheerd in de wijk Beijum heeft dinsdagavond een beroving plaatsgevonden. Onder bedreiging van een mes moest een scootereigenaar zijn vehikel afstaan.

De beroving vond plaats rond 21.15 uur ter hoogte van het Euro Cafetaria. De scooter die gestolen werd is van het merk Skyteam. Het voertuig is zwart-grijs van kleur en heeft kenteken DK666Z. De persoon die de scooter gestolen heeft had een capuchon op en droeg een doek voor zijn gezicht. Hij had witte Nike-schoenen aan. De dader is in onbekende richting vertrokken.

De politie is een onderzoek gestart en tevens is er een Burgernetactie op touw gezet. Stadjers wordt gevraagd uit te kijken naar het voertuig en naar de persoon. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 09008844.