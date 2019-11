13-11-2019, Oogtv.nl (Bron)

Demonstranten bij intocht Sint bij Emmaplein

Groningen - Tijdens de intocht van Sint Nicolaas, aanstaande zaterdag, demonstreren zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet op het Emmaplein. Zegt Oogtv.nl

De gemeente heeft de aanvragen voor een demonstratie van een groep voorstanders en van de tegenstanders, actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) beide goedgekeurd.

De twee groepen krijgen ieder een plek in een afgesloten vak op het Emmaplein, maar wel een eind uit elkaar. Hoeveel voor- en tegenstanders er komen, is niet bekend. De politie zal een oogje in het zeil houden, gezien het feit dat de leden van de actiegroep KOZP vorig jaar werden bedreigd door enkele voorstanders van Zwarte Piet.

Sinterklaas en zijn veelkleurig geschminkte helpers arriveren zaterdag rond 13.30 uur bij de Zuiderhaven. Daarop volgt een rijtoer, die eindigt op de Grote Markt. Er zijn meer roetveegpieten dan vorig jaar. Volgens de Vereeniging voor Volksvermaken zijn de gesprekken met KOZP in een prettige sfeer verlopen.

Archief