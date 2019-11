14-11-2019, 112Groningen diverse fotografen

112Groningen bezoekt Ziegler brandweertechniek (Video)

Winschoten - Woensdagavond bracht 112Groningen.nl een bezoek aan Ziegler brandweertechniek in Winschoten. We kregen daar een presentatie en daarna een rondleiding door het hele bedrijf.

In de diverse ruimten stonden veel brandweervoertuigen die in aanbouw zijn. Per week verlaten gemiddeld twee voertuigen het gebouw.

Ziegler Brandweertechniek b.v. heeft een lange traditie als het gaat om het bouwen van brandweervoertuigen voor de nationale- en internationale markt. De onderneming is in 1953 begonnen als carrosseriebedrijf onder de naam Berwi NV. Deze naam werd gevoerd tot 1976. Vanaf de jaren 90 werd de naam Ziegler Brandweertechniek verbonden aan het bedrijf.

Ziegler Brandweertechniek b.v. kan elk brandweervoertuig ontwerpen, bouwen, en modificeren. U bent bij hun aan het juiste adres voor een standaard tankautospuit, maar ook voor een unieke crashtender. En ook voor alle andere soorten voertuigen kunt u bij Ziegler terecht.

Ook werken zij aan vergaande ergonomische verbeteringen in het design van de voertuigen. Zoals hun elektro-hydraulisch ladderrek en vooruitstrevende manschappencabine genaamd de Z-cab.

Al met al was het een zeer geslaagde avond, wij danken Ziegler voor haar gastvrijheid.

Ziegler website