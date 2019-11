13-11-2019, politie.nl, bron

Twee mannen uit Leeuwarden aangehouden voor ontvoering Stadjer

Leeuwarden - De politie heeft nog twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar een ontvoering in Leeuwarden op 13 september 2019. Het gaat om twee mannen van 19 en 29 jaar uit Leeuwarden.

Een 18-jarige man uit Groningen was die avond tegen zijn wil, vanuit zijn woonplaats, meegenomen in een auto naar Leeuwarden. Hij zou zijn ontvoerd, mishandeld en achtergelaten bij recreatiegebied De Groene Ster in de Friese hoofdstad.



Eerder hield de politie al drie mannen aan van 19 en 26 jaar uit Leeuwarden en 32 jaar uit Stiens. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het dossier is naar het Openbaar Ministerie. De regiezitting van deze vijf verdachten is op vrijdag 13 december. Wanneer deze zaak inhoudelijk op zitting komt is nog niet bekend.