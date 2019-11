14-11-2019, Marco Randazzo 112Gr.

Automobilist(23) de sloot in bij Garnwerd (Video)

Garnwerd - Een man(23) uit Emmen is woensdagavond om 22:00 uur op het Aduarderdiep bij Garnwerd in een sloot terechtgekomen doordat het wat glad was op het wegdek.

De man kwam met de schrik vrij. Hij werd gecontroleerd in een ambulance. Een berger heeft de auto geborgen. De man moest blazen, dat is standaard, maar hij had geen alcohol genuttigd.