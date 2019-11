14-11-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Automobilist slaat over de kop (Video)

Doezum - Op de Provincialeweg in Doezum is donderdagmorgen even na zes uur een automobilist met zijn auto over de kop geslagen.

De man die alleen in de auto zat, kon zelf uit de auto komen. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de man onderzocht, en later voor controle overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. Het ongeval gebeurde doordat de automobilist door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor, en tegen een stapel trottoirbanden aankwam. Die waren daar neergezet, omdat men bezig is met de herinrichting van de Provincialeweg.

De auto die zwaar beschadigd raakte, is afgesleept door bergingsbedrijf Collewijn.