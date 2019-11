14-11-2019, Martin Nuver 112Gr. & Oogtv.nl

Bornholmstraat /Kotkastraat, gevaarlijk of toch niet ?

Groningen - Het gevaarlijkste kruispunt van Nederland is de kruising van de Bornholmstraat en de Kotkastraat in Groningen. Daar deden zich de afgelopen drie jaar meer dan 30 ongevallen voor. Zegt Oogtv.nl