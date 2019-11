15-11-2019, Rtvnoord.nl bron & foto politie.nl

Agenten in `noorden`krijgen een stroomstootwapen

Groningen - Agenten krijgen een stroomstootwapen om zich te verdedigen. De politie ziet het als prima middel om zwaarder geweld, zoals een gevecht, hond of vuurwapen, achterwege te kunnen laten. Zegt Rtvnoord.nl op hun website.

Het is de bedoeling dat ongeveer 17.000 agenten met de zogenoemde taser worden voorzien, bevestigen bronnen in Den Haag een bericht van De Telegraaf. Het kabinet stelt 30 miljoen euro beschikbaar.Wanneer de politie Noord-Nederland de tasers krijgt, is nog niet bekend. '

RTvnoord.nl meldt verder hierover

Zie ook archief