15-11-2019

Steekpartij bij Albertus Magnus Brugstraat (Video)

Groningen - Bij een steekpartij in de Brugstraat is vrijdagavond een man gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aan kunnen houden. Meldt Oogtv.nl

“De melding van een steekpartij kwam rond 22.10 uur bij ons binnen”, zegt een politiewoordvoerder. “In de straat troffen wij een lichtgewonde man aan. Deze is door ambulancepersoneel behandeld. Kort daarna hebben we een verdachte aan kunnen houden. Wij verdenken hem van betrokkenheid bij de steekpartij.” Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend.

“Eén woordvoerder van de leden van het bestuur van de studentenvereniging liet weten dat het slachtoffer een Albertiaan is en dat het goed gaat”. “Het slachtoffer werd op straat door een voorbijganger gestoken. Deze voorbijganger zou geen lid zijn van Albertus.” De verwondingen van de student zouden meevallen.

De straat werd in eerste instantie volledig afgesloten, maar rond 22.45 uur werd deze afzetting weer opgeheven.

