16-11-2019, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind & Oogtv.nl info

Sinterklaas intocht goed verlopen: Politie heeft de regie(Video)

Groningen - Sinterklaas arriveert zaterdagmiddag met zijn Pieten in Groningen. In dit liveblog houden we je zaterdagmiddag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de de rijtoer.

Vanaf 14.15 uur volgt een rondgang door de stad die via de Westerhaven, Munnekeholm, Gedempte Zuiderdiep en Oude Ebbingestraat rond 15.00 uur op de Grote Markt gaat eindigen. Op de Grote Markt is ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) die de Goedheiligman toe gaat spreken.

Landelijke intocht Apeldoorn





Of Sinterklaas op tijd in Groningen zal arriveren hangt van de festiviteiten in Apeldoorn af. Daar vindt dit jaar de landelijke intocht plaats. In het Sinterklaasjournaal was de afgelopen dagen te zien dat de Goedheiligman niet per boot maar per stoomtrein in de Gelderse stad zal arriveren.

Reden hiervoor is dat Amerigo met pensioen is en dat daarom dit jaar paard Ozosnel zijn debuut maakt. Omdat Ozosnel koudwatervrees heeft was de boot geen optie. In de uitzending van vrijdagavond was te zien dat de trein een wissel verkeerd heeft genomen waardoor men voor een stootblok tot stilstand is gekomen.

Voor en tegenstanders

De voorbereidingen voor de intocht waren vrijdagavond al volop gaande. Onder andere op het Emmaplein. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hebben aangegeven te willen demonstreren. De gemeente heeft om die reden de groepen ieder een vak toegewezen op het Emmaplein. Op het plein werden vrijdagavond diverse camera’s opgehangen.

Liveblog Oogtv hier

Vanaf 13:45 uur volgen live updates van ons zelf hier onder.

Update 13.35 uur: De politie fouilleert preventief.

14.35 uur: De situatie bleef gelukkig rustig, er werd alleen wat naar elkaar geschreeuwd, dat met dranghekken er tussen.

14:45 uur: De tegenstanders vertrekken weer met twee bussen, de rest trekt de stad in.

Tweet politie: Bij Sintintocht in Groningen zijn 2 aanhoudingen verricht. Ze wilden zich niet identificeren en krijgen een boete. Er is inzet geweest toen groep buiten de vakken confrontatie wilde aangaan met demonstranten in een vak. Dit werd voorkomen door o.a. de inzet van politiepaarden.

