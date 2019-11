16-11-2019, Koninklijke Marechaussee, bron

Moldaviër(34) aangehouden voor mensensmokkel

Ter Apel - De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagmiddag 15 november nabij Ter Apel een 34-jarige man met de Moldavische nationaliteit aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

In zijn busje trof de Marechaussee een groep van 19 Moldaviërs aan, onder wie 9 kinderen. Sommigen nog een baby.





Een kleine personenbus trok de aandacht van Marechaussees tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid. Tijdens nadere controle werd duidelijk hoe de groep er bij zat.





De man vervoerde de groep onder gevaarlijke omstandigheden. De bus was slechts geschikt voor 6 passagiers. Op enkele personen na, kon niemand een geldig identiteitsdocument overhandigen. Hierop is de bestuurder aangehouden voor mensensmokkel.