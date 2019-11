16-11-2019, Martin Nuver & P. Wind - 112Groningen.nl

Grote brand in gymzaal, verdriet bij ouders en leerlingen (Video)

Groningen - De Groningse brandweer is zaterdagavond om 22:55 uur met groot materieel uitgerukt voor een brand in een schoolgebouw aan de Molukkenstraat in de Korrewegwijk in Groningen. Bij OBS Karrepad. Eerder op de avond waren er kleine brandjes in de buurt

Vermoedelijk gaat het om brandstichting, dit wordt onderzocht. Omdat de brand in het schoolgebouw uitslaand was is de brandweer meteen met groot materieel ter plaatse gekomen. Ook o.a. Meetploeg Haren en Ten Boer assisteerden en de Commando Unit(VC) was er uit Haren. Volgens de brandweer gaat het om een gymzaal die in de brand staat en totaal is verwoest. De gymzaal grenst aan een naastgelegen schoolgebouw. Deze heeft ook veel waterschade op het eerste gezicht. Er werd uren nageblust. Zondag meer info. De ouders en leerlingen zijn geschrokken en hebben veel verdriet. Tv Noord Dvhn Oogtv Quote brandweer