17-11-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Ravage bij daglicht groot na grote brand (Video)

Groningen - Zaterdagavond woedde er een zeer grote brand in een gymzaal bij een schoolgebouw aan de Korreweg/ Molukkenstraat in de Korrewegwijk.

Zondagmorgen was de schade van de brand goed zichtbaar. Het schoolgebouw waar onder andere een buitenschoolse opvang in gevestigd zit, heeft veel rook- en waterschade door de brand. De gymzaal waar de brand woedde is volledig uitgebrand.

Uitslaand

De brand werd gisteravond even voor 23 uur opgemerkt. Op het moment dat de brandweer gealarmeerd werd was de brand al uitslaand. Daarom rukte de brandweer meteen met groot materieel uit om de brand te bestrijden en om overslag naat de naastgelegen panden te voorkomen.

Meerdere brandjes

De brandweer van de stad werd gistermiddag al drie keer eerder naar de Korrewegwijk gestuurd in verband met twee buitenbranden en een containerbrand. Het is niet zeker of er een verband is tussen de branden.

Vermoedelijk brandstichting

De politie is na de brand een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Gisteravond was er onder buurtbewoners al een vermoeden dat het om brandstichting zou gaan. De daadwerkelijke oorzaak zal door de politie onderzocht moeten worden.

Getuigen gezocht

Om 12:00 uur zondagmiddag werd er met speurhonden gezocht. Ze zoeken naar sporen.

17:00 uur Nos Journaal

In verband met het onderzoek naar de branden zoekt de politie getuigen die gisteravond iets verdachts hebben gezien. Heeft u iets gezien of heeft u informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan met 0800-7000.