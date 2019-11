17-11-2019, Joey Lameris - 112Gr.

Auto op de kant in Groningen

Groningen - Op de Boerhaavelaan in Groningen is zondagavond een auto gekanteld na een eenzijdig ongeval. Niemand raakte gewond.

De bestuurster verklaarde tegenover de politie dat ze op haar kilometerteller keek waarna ze tegen een geparkeerde auto botste. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurster te controleren.