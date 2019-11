18-11-2019, Redactie, heeft u foto`s mail dan info@112groningen.nl

Files op A7 na diverse ongevallen in ochtendspits

Scheemda/ Nuis - Op de A7 bij o.a. Scheemda in de richting Heiligerlee zijn maandagmorgen om 07:45 uur allerlei ongelukken gebeurd. De weg werd zelfs afgesloten meldde een tipgever aan de redactie. Maar liefst acht auto`s waren betrokken.

Terwijl het eerste ongeval bezig was in afhandeling botsten nog meer auto`s op elkaar op die plek. De schade aan de auto`s was groot. Rijkswaterstaat kwam ook ter plaatse.

Ook nabij Kolham/Slochteren ging het mis en op de A7 bij Lettelbert en Nuis. Bij Leek botste een vrachtwagen tegen een vangrail. Al met al een hoop file tot gevolg. Bergingsbedrijven hadden het er druk mee.