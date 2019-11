18-11-2019, Rtvnoord.nl bron

Tips binnen & camerabeelden van brandstichting

Groningen - Er zijn al een aantal tips binnengekomen over de brand in basisschool het Karrepad in de de Groningse Korrewegwijk. Dat zegt de politie tegen Rtvnoord.nl

Bij de brand zaterdagavond ging de gymzaal verloren en werd een deel van de school beschadigd. De tips kwamen binnen via sociale media, hoeveel is niet bekend. De tips worden nagetrokken door rechercheurs. Camerabeelden Ook beschikt de politie over camerabeelden. Die worden momenteel bekeken, zegt een woordvoerder. Alle info op Rtvnoord.nl Tips? bel dan 09008844