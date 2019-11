18-11-2019, ingezonden mededeling

Onderzoek onthult daling in minderjarig gokken

Groningen - Een Britse onderzoeker heeft gevraagd om verdere medewerking van verschillende aanbieders van kansspelen op afstand om minderjarig gokken aan te blijven pakken.

Dit nadat een nieuw rapport van de regulator een daling liet zien in het aantal gokkende 11-16-jarigen. De jongeren en gokken enquête 2019 vond, gebaseerd op de antwoorden van 2.943 Europese 11 tot 16-jarigen, dat 11% met eigen geld had gegokt in de zeven dagen voorafgaand aan de enquête, een daling ten opzichte van de 14% in 2018.

Daling in cijfers is mooi nieuws

Zo’n 36% van de ondervraagden gaf aan geld aan gokken te hebben besteed gedurende de afgelopen 12 maanden, een daling ten opzichte van 39% in het voorgaande jaar. Het percentage van de ondervraagden wat geclassificeerd werd als probleemgokkers bleef echter gelijk met 1,7%.

De meerderheid van de ondervraagden (89%) gaf aan dat ze helemaal niet gegokt hadden in het afgelopen jaar. Een opvallende trend is de populariteit onder spelen in een live casino.

De commissie zei echter dat aangezien jongeren nog steeds toegang hebben tot kansspelen op afstand. De online kansspelen sector moet samen blijven werken met de overheid, goede doelen, leraren en ouders om het probleem aan te blijven pakken. Onder andere het aanbieden van casino bonussen in Nederland moet worden aangepakt.

“Dit rapport laat zien dat de interactie van kinderen en jongeren met gokken of gokgedrag uit twee bronnen voortkomt – gokken op producten met een leeftijdsgrens en gokspellen”, zei uitvoerend bestuurder van de commissie Tim Miller.

“Ieder kind of jongere wat hier schade door ondervindt is onze bezorgdheid en we zijn er volledig aan toegewijd om er alles aan te doen om hen te beschermen tegen schade door gokken.”

“Het merendeel van het gokken gedekt door het onderzoek vind plaats op manieren toegestaan door de wet, maar we moeten eraan blijven werken om te voorkomen dat kinderen en jongeren toegang hebben tot producten met een leeftijdsgrens.”

Spelen onderling blijft populair

Het rapport liet ook zien dat 5% een persoonlijke weddenschap had geplaatst met vrienden in de afgelopen zeven dagen, terwijl 3% kaartspellen speelde voor geld, 4% op gokmachines speelde, 3% een kraslot van de nationale loterij kocht en 2% meedeed aan de nationale loterij. Het aanbieden van kansspelen op afstand is volgens de Nederlandse overheid en politie strafbaar. Hiervoor zijn in het verleden inmiddels meerdere boetes gegeven. Volgens planning zal in 2021 de markt volledig vrijgegeven worden.