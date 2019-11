18-11-2019, Dvhn.nl bron

Hoger beroep Korrewegschutter in februari 2020 (Video)

Groningen - Het gerechtshof in Leeuwarden zal het hoger beroep tegen Korrewegschutter Azim A. (22) op 27 februari volgend jaar behandelen. Dat maakte het hof maandag bekend tijdens een zogeheten pro forma-zitting. Dat meldt Dvhn.nl op hun website.

Tijdens een eerdere regiezitting, in maart van dit jaar, bekende A. dat hij in oktober 2017 vanuit het niets de toen 21-jarige student Sidney Ruiter heeft neergeschoten. Het slachtoffer werd door drie kogels geraakt, hij is blijvend invalide.

Meer info hierover op Dvhn.nl

Zie ook archief

Lees ook