18-11-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Pantservoertuig met pech bij De Wilp

De Wilp - Een boxer pantservoertuig van het leger kreeg maandagmiddag pech aan de Keiningsweg in De Wilp.

De brandweer van Haulerwijk was opgeroepen voor een autobrand aan de Keuningsweg, maar het bleek dus om een pantservoertuig van het leger te gaan. Waarschijnlijk waren de remmen van de tank warmgelopen.

De brandweer heeft met flink wat water de remmen weten te koelen. Het pantservoertuig is later op een dieplader vervoerd naar een kazerne, welke is niet bekend.