18-11-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto Boa

Punaises en nietjes in zakjes met hondenvoer

Groningen - Er zijn in Vinkhuizen zakjes met hondensnacks aangetroffen met punaises en nietjes er in. Dat meldt een Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA) op Twitter. Zegt Oogtv.nl