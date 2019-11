19-11-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Twee branden binnen een kwartier in Winschoten

Winschoten - Twee branden in Winschoten maandagavond rond 22.00 uur. De eerste was een autobrand in de Lekstraat, gelijk na het blussen moesten ze door naar een bouwterrein in de Fivelstraat, ca. 200 meter verderop.